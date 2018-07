Centenas de milhares protestam contra Saleh no Iêmen Centenas de milhares de pessoas foram às ruas do Iêmen hoje pressionar pela rápida nomeação de um conselho interino para substituir o presidente ferido Ali Abdullah Saleh. Já uma manifestação em prol do líder teve poucas pessoas pela primeira vez desde que esses atos começaram, no final de janeiro, relataram testemunhas.