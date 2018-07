Centenas de milhões comemoram o Ano Novo Chinês Centenas de milhões de chineses, coreanos, vietnamitas e malaios étnicos ao redor da Ásia comemoraram nesta segunda-feira a chegada do Ano Novo Chinês, que em 2012 é o Ano do Dragão, um dos 12 signos do zodíaco chinês. Queimas de fogos de artifício, festas e almoços familiares marcaram a chegada do Ano do Dragão. De Pequim a Bangcoc, de Seul a Cingapura, as pessoas foram aos templos, pedindo boa sorte às divindades e acendendo incenso. No passado, o dragão era um símbolo reservado apenas ao imperador da China e é considerado um signo extremamente auspicioso.