Centenas de pessoas são resgatadas após enchentes no sul dos EUA

Ao menos 377 pessoas foram resgatadas das enchentes provocadas pela passagem do furação Sally pela Costa Leste dos Estados Unidos. Sally tocou o solo do país no Alabama, na quarta-feira, 16, como um furacão de categoria 2, e seguiu em direção ao Atlântico, perdendo força. Mesmo sendo rebaixado à categoria de tempestade, o fenômeno provocou destruição e exigiu atenção das autoridades de segurança.

As enchentes atingiram partes do Alabama e da Flórida, transformando estradas em rios. Carros ficaram submersos e a profundidade da água em algumas áreas urbanas ultrapassou um metro e meio.

Ainda não há previsão de quando as inundações vão diminuir. Na noite de quarta, o centro da tempestade estava sobre o Alabama, mas a chuva forte se estendia até o Oeste da Geórgia e os ventos continuavam fortes. O Centro Nacional de Furacões emitiu um alerta que "inundações catastróficas" com potencial risco à vida dos habitantes poderiam ocorrer na região.

Em Pensacola, na Flórida, e nos arredores, várias barcaças se soltaram e flutuaram sem controle nas águas agitadas, incluindo uma com um guindaste que estava indo em direção à Ponte da Baía de Escambia. O xerife do condado, David Morgan, disse à imprensa local que considerou todas as opções para parar a barcaça quando ela se aproximava da ponte, incluindo usar granadas para tentar afundá-la. A barcaça parou antes de atingir a estrutura.

Com a água alta e as árvores derrubadas, as estradas ficaram intransitáveis. Moradores foram informados de que demoraria horas para que os serviços de emergência fossem enviados. As 377 pessoas que tiveram o resgate confirmado até o momento foram retiradas de áreas inundadas no condado de Escambia, na tarde de quarta.

Segundo as autoridades, um abrigo foi aberto para lidar com a multidão de socorridos. De acordo com especialistas, dois rios do município podem transbordar, o que pode causar novas enchentes.

A tempestade também afetou o serviço de distribuição de energia. De acordo com as companhias distribuição do Alabama e da Flórida, 275 mil e 240 mil clientes, respectivamente, ficaram sem acesso à rede elétrica.

O cenário fez o Serviço Nacional de Meteorologia emitir avisos sobre o uso adequado de geradores, uma vez que pelo menos sete pessoas morreram envenenadas por monóxido de carbono emitido por máquinas do tipo durante o furacão Laura, no mês passado./ THE NEW YORK TIMES