Centenas de sírios fogem para o Líbano, diz ACNUR Mais de 4.500 sírios fugiram da violenta repressão do governo do presidente Bashar Assad e procuraram asilo no Líbano, com centenas cruzando a fronteira nas últimas duas semanas, informou a Organização das Nações Unidas (ONU) nesta sexta-feira. Um relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), informou que 4.510 sírios, incluídas mulheres e crianças, se registraram no norte do Líbano em meados deste mês, acima dos 3.798 que estavam registrados no começo de dezembro, reportou a agência France Presse (AFP).