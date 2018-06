Centenas protestam contra decisão sobre Fukushima

Um relatório parlamentar afirma que a crise em Fukushima não foi causada apenas pelo tsunami, mas também por falhas humanas. No entanto, em setembro, promotores japoneses decidiram não acusar ninguém por negligência. Os manifestantes recorrem da decisão e pedem que os responsáveis pelo desastre sejam apontados e julgados.

Oficialmente, não há nenhuma morte registrada decorrente do vazamento de radiação da usina nuclear. De acordo com os manifestantes, milhares de pessoas morreram durante a evacuação da região ou cometeram suicídio com medo dos possíveis efeitos da radiação. Dados oficiais divulgados na semana passada mostram que 1656 pessoas morreram na província após o desastre.

Outras dezenas de milhares de pessoas, que tiveram casas ou fazendas atingidas pela radiação da usina, permanecem impedidas de retornar para a região ao redor da planta de Fukushima. Cerca de 15 mil japoneses entraram com uma queixa criminal contra o governo japonês e funcionários da Tepco, operadora da usina.

"Há muitas vítimas do acidente, mas não há ninguém apontado como agressor", afirmou o organizadora do protesto, Ruiko Muto. "Estamos determinados a continuar contando nossas experiências como vítimas e a buscar a verdade do acidente. Queremos evitar uma repetição desse acidente no futuro", disse. Fonte: Dow Jones Newswires.