Centenas protestam contra fraude nas eleições afegãs Centenas de afegãos protestaram nesse sábado contra alegações de fraude nas eleições presidenciais da última semana, parte de uma escalada de tensões sobre um processo que autoridades do ocidente esperavam que fosse uma transferência de poder tranquila. O ex-ministro de Relações Exteriores Abdullah Abdullah, que concorre com Ashraf Ghani Ahmadzai, ex-ministro das Finanças, acusou oficiais das eleições de tentar manipular as urnas contra sua candidatura.