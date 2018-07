Centenas protestam contra Putin em Moscou As autoridades russas mostraram ontem uma tolerância incomum ao permitir que centenas de opositores do presidente eleito, Vladimir Putin, fizessem uma manifestação na Praça Vermelha, em Moscou. Os russos ostentavam fitas brancas para demonstrar que seu ato era pacífico. Quando a ativista Yevgeniya Chirikova tentou erguer uma tenda para expressar sua insatisfação contra o governo eleito em março, porém, foi detida junto com outros dois militantes. Nos meses que antecederam a última eleição, os russos organizaram protestos que foram reprimidos com violência.