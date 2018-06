Centenas vão às ruas para exigir investigação sobre morte de estudantes no México

CIDADE DO MÉXICO – Centenas de pessoas protestaram nesta terça-feira, 24, na Cidade do México e em Guadalajara, no oeste do país, para exigir investigações sobre o assassinato de três estudantes de cinema.

Nesta terça, após um mês do desaparecimento dos jovens, o Procurador do Estado de Jalisco confirmou a morte de Salomón Aceves Gastélum, 25 anos, Daniel Díaz, 20, e Marco Ávalos, 20. O trio foi sequestrado e torturado antes de morrer. Os corpos, segundo as autoridades, foram dissolvidos em ácido.

“A incerteza sobre o caso permanece a mesma ou ficou até maior”, afirmou Óscar Juárez, líder estudantil da Universidade ITESO, em Guadalajara, cidade onde moravam os jovens assassinados. Segundo ele, as autoridades do país devem providenciar provas das investigações.

Na Cidade do México, cerca de 800 jovens protestaram em frente ao Ministério do Interior, exigindo esclarecimentos sobre as autorias e motivações por trás do crime. “Não somos delinquentes, somos estudantes”, gritava a multidão para o prédio do governo.

+ Autoridades acreditam que 3 estudantes desaparecidos no México foram mortos e dissolvidos em ácido

Mais cedo, o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, prometeu punir os culpados e “combater o crime com eficiência”.

El atroz homicidio de Javier, Daniel y Marco nos lastima e indigna a todos los mexicanos. Mis sentidas condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros por tan terrible e irreparable pérdida. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 25 de abril de 2018

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno debemos combatir al crimen con eficacia para responder a la legítima exigencia de la sociedad mexicana de vivir en paz y tranquilidad. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 25 de abril de 2018

El Gabinete de Seguridad del @GobMX seguirá apoyando a la @FiscaliaJal para que haya justicia y estos hechos aberrantes no queden impunes. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 25 de abril de 2018

“O atroz homicídio de Javier, Daniel e Marco entristece e indigna a todos os mexicanos”, escreveu Peña Nieto. “O Gabinete de Segurança do @GovMx (Governo do México) seguirá apoiando a @FiscaliaJal (Procuradoria de Jalisco) para que haja justiça e esses fatos aterrorizantes não fiquem impunes”. //AFP