Centrais sindicais protestam em SP a favor de Lugo Centrais sindicais e movimentos sociais devem se reunir nesta segunda-feira em um ato de protesto contra os episódios do Paraguai que levaram ao impeachment do presidente Fernando Lugo, substituído no cargo pelo seu vice, Federico Franco. A manifestação está marcada para as 14 horas, em frente ao Consulado do Paraguai, na zona sul da capital paulista.