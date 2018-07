Central sindical convoca greve na Bolívia

Ontem, havia sinais de pouca adesão à greve. O sistema de transporte e os estabelecimentos comerciais e financeiros funcionavam normalmente em La Paz. Apenas alguns hospitais e escolas públicas aderiram à paralisação. Simón Queca, um dos diretores da COB, reconheceu que a adesão estava baixa. A COB ainda afirmou que a greve continuará até que o governo do presidente Evo Morales marque uma data para se reunir com representantes da central sindical.

Ontem, o governo boliviano afastou ontem o subchefe de polícia, general Oscar Muñoz. O militar é a quarta autoridade de alto escalão a deixar o cargo por causa da repressão do governo aos protestos no mês passado. Evo Morales, - cuja popularidade está em baixa e atingiu 37% no mês passado - aprovou ontem um bônus especial de US$ 143 para alguns funcionários estatais. A medida, porém, exclui professores, militares e profissionais do setor de saúde. / AFP e EFE