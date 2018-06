Centrista François Bayrou declara voto em Hollande

PARIS - O candidato centrista francês à presidência, François Bayrou, declarou na noite desta quinta-feira que votará no candidato do Partido Socialista (PS), François Hollande, no segundo turno das eleições, em 6 de maio. Bayrou obteve no primeiro turno 9,13% dos votos e ficou em quinto lugar nas presidenciais francesas.

Embora Bayrou tenha liberado seus eleitores para votarem em Hollande ou no presidente Nicolas Sarkozy, que tenta a reeleição, ele pessoalmente declarou voto em Hollande. "Eu voto em François Hollande, essa é a escolha que eu estou fazendo", disse Bayrou, presidente do partido centrista União para a Democracia Francesa.

