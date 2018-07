Centro de Bangcoc está seco e água deve recuar

Hoje, no entanto, a situação parecia muito melhor do que o esperado e o centro da cidade permanecia totalmente seco. "Se todos trabalharem arduamente (...), as inundações em Bangcoc começarão a retroceder na primeira semana de novembro", disse Yingluck. Anteriormente, ela previu que as águas poderiam manter a cidade inundada durante um mês.

Ainda assim, vários distritos ao norte de Bangcoc seguiam inundados hoje. O nível da água também havia aumentado em algumas regiões a oeste do Rio Chao Phraya, que atravessa a capital, e chegava a atingir até um metro. A parte antiga da cidade, como o bairro chinês, também foi seriamente afetada, obrigando os turistas a caminhar com os pés dentro da água.

Yingluck, que assumiu o cargo em agosto, tem sido fortemente criticada pela forma como tem lidado com a crise, pelas declarações contraditórias de sua equipe e pela grande confusão sobre a dimensão do desastre. O Centro de Resgate, com sede no Aeroporto de Don Mueang, deveria ser transferido, hoje, para outro local após ter sido atingido pelas águas, que provocaram falha no fornecimento de eletricidade.

Milhares de residentes de Bangcoc deixaram a cidade para se instalarem nos balneários ao sul do país. Os que ficaram correram para estocar alimentos e água, enquanto se equiparam com coletes salva-vidas e, em alguns casos, com barcos. A inundação na Tailândia tem sido provocada pela temporada de chuvas anormais deste ano. A catástrofe já provou a morte de 381 pessoas em cidades que ficaram submersas pelas águas no interior do país.

Nesta semana, o Banco da Tailândia anunciou uma revisão em baixa de sua previsão de crescimento da economia, que passou de 4,1% para 2,6% em 2011, em razão das inundações, que provocaram prejuízo amplo aos setores de agricultura e industrial. As informações são da Dow Jones.