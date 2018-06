Centro de isolamento de pacientes com ebola é atacado

Segundo informações das autoridades da Libéria, o ataque foi liderado por moradores da região, enfurecidos com a possível transferência dos internos para o maior hospital da Monróvia. Cerca de 30 pacientes estavam internados na unidade e muitos fugiram durante o ataque, informou o assistente do ministro da saúde, Tolbert Nyenswah.

O Ebola já matou 1,145 mil pessoas na África, incluindo 413 na Libéria, de acordo com informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Neste final de semana, muitas empresas aéreas suspenderam os voos para os países com casos confirmados, como Serra Leoa, Guiné e Libéria. Entre as companhias aéreas estão a Kenya Airways, British Airways, Emirates Airlines, Arik Air and ASKY Airlines e Korean Air. Fonte: Associated Press.