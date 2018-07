Centro-direita elege novo presidente da Bulgária

A comissão disse nesta segunda-feira que, de acordo com resultados oficiais baseados na apuração de 99,96% dos votos, Plevneliev obteve 52,56%, enquanto seu adversário socialista Ivailo Kalfin, consegiu 47,44%.

A vitória de Plevneliev significa que o partido governista GERB, do primeiro-ministro Boiko Borisov, agora controla a maior parte dos cargos na Bulgária. A presidência tem um papel secundário no país em relação ao primeiro-ministro, mas os mandatários controlam as Forças Armadas e podem vetar novas leis.

Apesar de muitos governos na Europa estarem assistindo ao desabamento da sua popularidade com as políticas de austeridade e cortes no orçamento, isso não aconteceu na Bulgária. O ministro das Finanças, Simeon Djankov, disse que os resultados do domingo mostram o apoio das pessoas "à disciplina fiscal do governo".

Plevneliev, de 47 anos, substituirá Georgi Parvanov, ex-líder do Partido Socialista que fez críticas ao governo, vetou leis e nomeações judiciais e diplomáticas. Parvanov cumpre seu mandato de cinco anos e será substituído por Plevneliev em 23 de janeiro. As informações são da Associated Press e da Dow Jones