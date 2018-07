Centro-direita vence as eleições na Bulgária O partido governista de centro-direita da Bulgária venceu o segundo turno das eleições presidenciais neste domingo, se fortalecendo no poder e ampliando o apoio às políticas fiscais de aperto monetário do primeiro-ministro Boyko Borisov. De acordo com uma série de pesquisas de boca-de-urna, publicadas após o fechamento das urnas, o candidato do partido governista GERB, Rosen Plevneliev, ex-ministro da Construção, conquistou a presidência com 55% dos votos. O candidato do Partido Socialista, Ivaylo Kalfin, obteve ao redor de 45% dos votos. Os resultados oficiais só deverão ser divulgados após a meia noite, mas Kalfin já reconheceu a derrota.