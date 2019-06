Centro-esquerda tira votos de populistas e vence na Dinamarca, diz boca de urna

COPENHAGUE - A oposição liderada pela centro-esquerda deve vencer a eleição parlamentar na Dinamarca, indicaram pesquisas de boca de urna divulgadas nesta quarta-feira, 5. O Partido Social-Democrata, liderada por Mette Frederiksen, de 41 anos, teve 25,3% dos votos depois de adotar medidas mais duras contra a imigração.

A legenda deve ser apoiada por partidos menores de esquerda e ter 90 deputados no Parlamento de 179 cadeiras.

O partido de extrema direita populista Partido do Povo Dinamarquês viu sua fatia do eleitorado cair de 21, 1% nas eleições de 2015 para 9,8% este ano. A centro-direita deve ter 75 deputados no Parlamento e formar a oposição.

Durante a campanha, os social-democratas prometeram buscar o apoio da direita em leis relacionadas à imigração, mantendo propostas relacionadas ao Estado de bem-estar social, o que os fez tirar eleitores dos populistas, segundo analistas. / AP e REUTERS