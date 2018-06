Centro-esquerda vence eleições municipais na Itália Os resultados do segundo turno das eleições municipais na Itália nesta segunda-feira mostraram a vitória dos candidatos da centro-esquerda na maioria dos 177 municípios onde aconteceram eleições ontem e hoje. O Partido Democrático (PD), de centro-esquerda, venceu as eleições em 92 municípios, enquanto o partido Itália dos Valores (IdV), conquistou a Prefeitura de Palermo, capital da Sicília, elegendo seu candidato Leoluca Orlando com mais de 70% dos votos. A abstenção foi alta e apenas 54% dos 4 milhões de eleitores compareceram às urnas, 13 pontos porcentuais abaixo do comparecimento ao primeiro turno em 6 de maio. Em Gênova, venceu o candidato de centro-esquerda Marco Doria, que concorreu como independente mas com apoio do PD.