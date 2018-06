Centro-esquerda venceu eleição eslovaca, diz pesquisa O partido de centro-esquerda da Eslováquia, o Smer, venceu as eleições parlamentares deste sábado, indica uma pesquisa de boca-de-urna. O partido baseou sua plataforma eleitoral no aumento dos impostos para as grandes empresas e pessoas que ganham salários mais altos. A boca-de-urna feita pela TV Markiza indica que o Smer pode ter conquistado 69 cadeiras no Parlamento de 150, o que indica que precisará formar uma coalizão de governo com partidos pequenos. "Vamos esperar os resultados finais", disse o líder do Smer, o ex-primeiro-ministro Robert Fico. "A Eslováquia precisa de uma coalizão de governo forte", afirmou.