Cepa indiana pode atrasar planos de reabertura da Inglaterra

LONDRES - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, expressou no sábado, 12, "séria preocupação" com o aumento da propagação da variante Delta do coronavírus na Inglaterra, reforçando sugestões de que pode adiar a reabertura do país. Johnson deve anunciar nesta segunda-feira, 14, se a suspensão das restrições continua prevista para 21 de junho, conforme estabelecido anteriormente.

O governo esperava que a campanha de vacinação do país, uma das mais rápidas do mundo, acabasse com restrições a reuniões em ambientes fechados e com a exigência de que pubs e restaurantes fornecessem apenas serviço de mesa. Mas a rápida disseminação da variante Delta, descoberta pela primeira vez na Índia, colocou esses planos em risco, fazendo com que o governo atrase o levantamento das restrições em um mês, segundo o jornal britânico Daily Telegraph.

Embora Johnson tenha dito que as autoridades continuariam a estudar os dados antes de tomar uma decisão final, ele estava menos otimista com a situação do que no final de maio.

"Está claro que a variante indiana é mais transmissível e também é verdade que os casos estão aumentando e os níveis de hospitalização estão aumentando", disse Johnson à Sky News."Agora, não sabemos exatamente até que ponto isso vai levar à mortalidade extra, mas claramente é um assunto muito sério."

Johnson tentou adicionar algum otimismo ao sugerir que o governo não imporia quaisquer restrições, como a proibição de famílias se reunirem em ambientes fechados ou o fechamento de hotéis.

O governo sempre disse que as decisões em cada fase de desbloqueio dependiam dos dados.No sábado, a Grã-Bretanha relatou 7.738 novos casos de covid-19, uma pequena queda em relação ao dia anterior, quando registrou o maior número desde fevereiro.

Johnson disse que um aumento nos casos era esperado após o estágio mais recente de flexibilização do bloqueio em maio, mas a chave para saber se todas as restrições ao coronavírus podem ser eliminadas será até que ponto o lançamento da vacina na Grã-Bretanha quebrou a ligação entre casos e mortes.

A Grã-Bretanha registrou até o momento mais de 127 mil mortes, mas a média diária caiu após um terceiro bloqueio nacional e o começo da campanha de vacinação. Mais de três quartos dos adultos do país receberam pelo menos uma dose de vacina contra a covid-19.

Qualquer decisão que Johnson tome se aplica apenas à Inglaterra, porque os governos delegados na Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte tomam a maioria das decisões de saúde pública em seus países. /REUTERS