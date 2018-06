Cerca de 1,7 milhão de menores sírios estão sem aulas, segundo Unicef

BEIRUTE - Cerca de 1,7 milhão de menores sírios estão fora das escolas em seu país, enquanto outros 1,3 milhão correm o risco de abandonar os estudos, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 21, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Em comunicado, a agência da ONU afirmou que a falta de escolarização se deve à escalada da violência, aos deslocamentos, ao aumento da pobreza e a um sistema educacional saturado e sem quase recursos.

Uma em cada três escolas estão inutilizadas porque foram destruídas, servem de refúgio para deslocados internos ou são usadas com propósitos militares, destaca a nota. Além disso, desde o início da guerra em 2011, houve cerca de 4 mil ataques contra colégios no território sírio.

"Na Síria, as crianças correm o risco de morrer se vão à escola. Nas últimas duas semanas, nove crianças, das quais as menores tinham cinco anos, perderam a vida em dois ataques separados a colégios ou perto deles", detalhou a representante do Unicef na Síria, Hanaa Singer.

O responsável internacional acrescentou que os centros educativos não deveriam ser "uma armadilha para morrer", mas sim lugares nos quais as crianças estivessem protegidas e pudessem aprender, crescer e desenvolver suas habilidades.

Singer pediu a todas as partes que velem pelos menores, pelos colégios e por todos os civis de acordo com suas obrigações com o direito internacional humanitário. / EFE