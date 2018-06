Cerca de 150 mil refugiados sírios buscam ajuda da ONU

O porta-voz Adrian Edwards disse que funcionários da agência no Líbano, Turquia, Jordânia e Iraque relataram grandes aumentos do numero que pessoas que se registraram ou estão no processo de registro como refugiados nesta semana.

Edwards disse aos jornalistas em Genebra, nesta sexta-feira, que "sabemos que há uma população substancial de refugiados que ainda não se registrou" em vários países.

Segundo ele, o número de refugiados sírios na Turquia chegou a 50.227, incluindo mais de 6 mil que chegaram nesta semana. Muitos são provenientes da cidade sitiada de Alepo. Edwards revelou que há 45.869 refugiados sírios na Jordânia, 36.841 no Líbano e 13.587 no Iraque.

Mas um funcionário da Administração para Desastres e Emergências da Turquia informou que mais de 2.500 sírios entraram no país na noite de quinta-feira, elevando o número de refugiados para cerca de 53 mil. Ele se negou a dar o número exato de refugiados sírios no país, afirmando que as pessoas continuam a chegar e que medidas de segurança tomadas na entrada do país têm diminuído o fluxo. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.