Cerca de 30 imigrantes são encontrados mortos em barco na Itália

ROMA - Cerca de 30 imigrantes foram encontrados mortos no domingo 29 em um barco perto da costa da Sicília, informou a Marinha da Itália, que resgatou outros milhares que tentavam cruzar o mar no fim de semana vindos do norte da África.

Segundo a Marinha, os imigrantes devem ter morrido afogados ou ou asfixiados no barco pesqueiro superlotado.

A descoberta dos corpos evidencia a escalada da imigração ilegal pelas águas ao sul do Mediterrâneo, onde centenas de pessoas morreram na travessia para a Europa e outras dezenas de milhares foram resgatadas de barcos precários.

Mais de cinco mil pessoas foram resgatadas no fim de semana, aumentando para 50 mil o número de imigrantes que chegaram à Itália este ano vindos do norte da África, muitos fugindo da guerra e da convocação forçada para o Exército. / REUTERS