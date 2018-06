Cerca de 40 líderes globais devem participar da marcha em Paris Líderes mundiais são esperados para a marcha popular que acontece neste domingo nas ruas de Paris em memória de 17 pessoas que foram mortas durante ataques terroristas na capital francesa na semana passada. Centenas de milhares de pessoas de toda a França e de outros países são esperadas em Paris. "Hoje, Paris é a capital do mundo", disse o presidente francês, François Hollande, a membros do gabinete, antes do início da marcha.