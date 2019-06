Cerca de 400 migrantes centro-americanos chegam ao México em busca de asilo nos EUA

CIUDAD HIDALGO, MÉXICO - Cerca de 400 migrantes da América Central cruzaram a fronteira com o México com o objetivo de ingressar nos Estados Unidos em busca de asilo. A polícia mexicana calculou que cerca da metade do grupo cruzou da Guatrmala para o México meio de balsas no Rio Suchiate nesta terça-feira, 4.

A outra metade dos migrantes atravessou a ponte que liga o México e a Guatemala e esperou para se registrar em um escritório mexicano de imigração. Há muitas mulheres e crianças.

Os imigrantes, em maioria hondurenhos, chegaram à cidade fronteiriça de Ciudad Hidalgo para descansar na praça principal.

O México tem desencorajado marchas em massa nas estradas, como as registradas nos últimos meses.

A chegada dos imigrantes ao México ocorre depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou aumentar tarifas sobre as importações mexicanas, a menos que o México faça mais para impedir a passagem de migrantes através do seu território. / AP