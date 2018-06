Cerca de 50 morrem em motim em prisão na Venezuela Pelos menos 50 pessoas morreram e outras 90 ficaram feridas nesta sexta-feira em um confronto entre gangues e guardas em uma prisão no noroeste da Venezuela, segundo Ruy Medina, diretor de um hospital local. Imagens de televisão mostraram a Guarda Nacional em torno da penitenciária enquanto internos com roupas sujas de sangue era tirados do prédio. Atrás das barreiras, parentes dos prisioneiros, a maioria mulheres, esperavam notícias.