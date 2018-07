Cerca de 7 mil sírios já fugiram para a Turquia Cerca de 7 mil pessoas já cruzaram a fronteira síria com a Turquia, fugindo da ofensiva das tropas do ditador Bashar Assad à cidade de Jisr al-Shughour. A maioria dos refugiados está abrigada em quatro campos montados na cidade de Guvecci. O Exército turco tem ajudado a organizar a chegada dos sírios ao país. Milhares de pessoas ainda estão em áreas rurais, do lado sírio da fronteira. Ontem, a chuva dificultou a entrada deles na Turquia. "Além dos 7 mil sírios no lado turco, há ainda muitas mulheres e crianças tentando entrar", disse o refugiado Abu Ali.