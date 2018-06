Cerca de 80 veículos militares são vistos na Ucrânia Cerca de 80 veículos militares sem identificação foram vistos no leste da Ucrânia, em áreas controladas por rebeldes, de acordo com a agência de notícias Associated Press. Os veículos estavam em três grupos separados na manhã de sábado, um próximo de Donetsk e outros dois nos arredores da cidade de Snizhne. A maior parte dos veículos eram caminhões de transporte, alguns carregavam armas.