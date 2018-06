Cerca de mil soldados africanos já estão no Mali para intervenção

MALI - Cerca de mil soldados africanos já estão no Mali para participar da intervenção militar que visa tirar militantes islamitas do poder, segundo o governo francês. O porta-voz do Exército da França, coronel Thierry Burkhard, afirmou que os militares vêm da Nigéria, Togo, Benin, Níger e Chade.

Atualmente, a França possui 2.150 soldados no Mali e recebeu apoio logístico de aliados ocidentais e da inteligência dos Estados Unidos. Mas os franceses esperam que os soldados do Oeste Africano assumam a liderança da operação, ao lado das tropas do Mali, para garantir a segurança do país.

Os países vizinhos africanos devem contribuir com cerca de 3 mil militares, mas preocupações sobre a missão têm atrasado alguns governos de enviar as tropas prometidas. A França lançou sua operação em 11 de janeiro, um dia depois de os islamitas se iniciarem sua ofensiva no sul do país.

As informações são da Associated Press