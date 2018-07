Cerca de US$ 53 mi em joias são roubados em Cannes

Um porta-voz da polícia, que não quis ser identificado, disse que o roubo aconteceu por volta do meio-dia, mas não confirmou relatos da imprensa de que o ladrão era um homem sozinho, que colocou os objetos dentro de uma mala.

Vários grandes roubos de joias aconteceram neste ano, incluindo um na Bélgica, no dia 18 de fevereiro, que envolveu cerca de US$ 50 milhões em diamantes. Em maio, Cannes foi cenário de dois roubos bastante comentados durante o famoso Festival de Cinema da cidade.

No primeiro roubo, os ladrões levaram cerca de US$ 1 milhão em joias depois de abrir um cofre na parede de um quarto do hotel Novotel. No segundo, 80 seguranças foram enganados pelos ladrões que saíram de um hotel exclusivo com um colar da marca De Grisogono que valia US$ 2,6 milhões. Fonte: Associated Press.