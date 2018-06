Cerco a suposto assassino em Toulouse já dura 30 horas

O suspeito diz ter ligações com a rede terrorista Al-Qaeda e está sendo cercado por centenas de policiais franceses que trabalham para prendê-lo. A polícia faz pressão psicológica com a explosão de bombas de efeito moral e de gás, e a energia elétrica foi cortada no quarteirão.

As autoridades disseram que ele se gaba da maneira como executou as crianças Gabriel, de 4, Arieh, de 5 e Myriam Monsonego, de 7 anos, e o rabino Jonathan Sandler, de 30 anos, pai das crianças.

Segundo o ministro do Interior, Claude Guéant, já faz algum tempo que o suposto assassino não se manifesta e não se sabe se ele continua vivo. Ele havia concordo em se entregar às 22h45 de ontem, no horário local (18h45, de quarta-feira em Brasília), mas chegada a hora, voltou atrás e disse que "morreria com as armas nas mãos". As informações são da Dow Jones.