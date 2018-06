Cerco policial no Colorado termina com 4 mortos Quatro pessoas, incluindo um suspeito armado, morreram neste sábado em um cerco policial a uma casa em Aurora, no estado americano do Colorado, disseram autoridades locais. Segundo o sargento Cassidee Carlson, uma força tática da polícia foi chamada de madrugada, depois que sons de tiros foram ouvidos vindos da casa. Investigadores disseram que três das vítimas, todas adultas, parecem ter sido mortas antes da chegada dos policiais.