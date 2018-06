Cerimônia discreta marca troca de estilo no Palácio do Eliseu Em uma cerimônia sóbria no Palácio do Eliseu, o socialista François Hollande tornou-se ontem o 24.º presidente da França. Disposto a enterrar os cinco anos de "hiperpresidência" de Nicolas Sarkozy, Hollande submeteu-se à chuva e ao granizo em Paris e entrou em contato com o público pelo menos cinco vezes.