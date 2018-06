Cerveja envenenada mata 56 pessoas em Moçambique

Segundo o oficial de saúde distrital Alex Albertini, houve ainda mais 146 pessoas que visitaram hospitais para serem examinadas suspeitando de envenenamento. A informação foi dada em entrevista a uma rádio moçambicana.

As pessoas contaminadas estavam em um funeral na região no sábado. A Pombe, uma cerveja tradicional de Moçambique, é feita de farinha de milhete ou farinha de milho. Autoridades acreditam que a bebida foi contaminada com bílis de crocodilo durante o funeral.

Amostras de sangue e de cerveja estão sendo enviadas para a capital Maputo para serem testadas. Segundo a diretora de Saúde da província, Carle Mosse, é possível que a situação ainda piore porque a região não tem os recursos necessários para lidar com o desastre. Fonte: Associated Press.