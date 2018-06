Cessar-fogo é necessário para que diálogo comece na Síria, diz ONU

"Devemos ter um fim das hostilidades, antes de começar o diálogo político sobre a Síria, em Genebra", disse Ban a jornalistas em Nova York. "Esta luta deve parar."

Representantes do governo do presidente sírio, Bashar al-Assad, e os opositores que lutam para derrubá-lo devem se reunir com o mediador da paz Lakhdar Brahimi na Suíça em 22 de janeiro para discutir formas de acabar com a guerra civil que já dura mais de dois anos e meio.

(Reportagem de Louis Charbonneau)