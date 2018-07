Cessar-fogo em Gaza pode ser anunciado hoje Um cessar-fogo à violência que já dura uma semana na Faixa de Gaza deve ser anunciado em Cairo na noite desta terça-feira, segundo fontes do Hamas e do Jihad islâmico. "Haverá uma coletiva de imprensa conjunta entre o Hamas, o Jihad islâmico e mediadores egípcios hoje a noite para anunciar a trégua", disseram as fontes. As informações são da Dow Jones.