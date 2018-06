Cessar-fogo inicia no Iêmen e negociações de paz começam com mediação da ONU Um cessar-fogo entrou em vigor nesta terça-feira no Iêmen, informou a coalizão militar liderada pela Arábia Saudita que luta contra os rebeldes houthis. A medida começou às 12h do horário local (7h de Brasília). A trégua será de sete dias, podendo ser prorrogada. Hoje também começaram as negociações na Suíça entre os representantes iemenitas, mediadas pela Organização das Nações Unidas (ONU).