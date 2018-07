Chacina deixa ao menos 17 mortos em bar no México

O porta-voz da polícia federal José Ramon Salinas disse que as armas de alta potência usadas no tiroteio indicaram que o crime pode ter sido um confronto de cartéis de drogas. Monterrey, um importante polo industrial, tem registrado aumento da violência desde que os cartéis Golfo e Zeta começaram a lutar pelo controle do tráfico de drogas há dois anos.

Fontes da polícia não confirmaram o número das pessoas mortas pelo atirador. A imprensa mexicana afirmou que 20 pessoas foram mortas na chacina. Já o jornal Reforma reportou que mais cinco pessoas tinham ficado feridas.

Outras empresas da região procuraram fechar mais cedo do que o de costume após a notícia do massacre.

Na cidade de Torreon, também situada no norte do país, a polícia local encontrou corpos decapitados de sete homens e três mulheres dentro de um veículo abandonado em uma estrada. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.