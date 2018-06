Chama Olímpica chega à Grã-Bretanha

A tocha olímpica chegou nesta sexta-feira à Grã-Bretanha para os Jogos Olímpicos de Londres, que acontecerão em julho.

A chama foi trazida em um avião vindo de Atenas, na Grécia, que aterrissou em uma base naval na Cornualha, no sudoeste da Inglaterra.

A aeronave, que foi pintada de dourado para a ocasião, também carregava uma delegação britânica que incluía a princesa Anne, filha da Rainha Elizabeth 2ª, e o jogador de futebol David Beckham.

A princesa transportou a lanterna com a chama olímpica, que foi transferida para uma tocha oficial de Londres 2012 por Beckham em uma cerimônia para 500 pessoas.

No próximo sábado, a tocha inicia seu percurso no povoado de Land's End para, daqui a 70 dias, chegar ao estádio olímpico de Stratford, em Londres. A cerimônia de abertura acontece no dia 27 de julho.