Chance de guerra aumentou, diz ministro da Ucrânia O ministro interino de Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Deshchytsia, disse que as chances de uma guerra com a Rússia estão crescendo e que Kiev está pronta para responder se os russos decidirem avançar novamente no território ucraniano. "A situação está se tornando ainda mais explosiva que há uma semana", disse, em entrevista ao programa "This Week", da rede de televisão ABC.