Chancelaria francesa anuncia primeira visita a Cuba em 30 anos

PARIS - O chanceler francês, Lauren Fabius, anunciou nesta quarta-feira, 19, que viajará em breve a Cuba, na primeira visita de um chefe da diplomacia francesa à ilha em 30 anos. A informação foi divulgada durante encontro com o ministro das Relações Exteriores Luiz Alberto Figueiredo em Paris.

"Viajarei em breve a Cuba", limitou-se a dizer o chanceler, após reunião com o colega brasileiro, segundo a agência France Presse. A data da viagem ainda não foi definida por estar em estágio de preparação, segundo a chancelaria.

O objetivo da visita é retomar as relações entre os dois países, que se desgastaram nos últimos anos, sondar as intenções políticas do regime cubano e aumentar a relação econômica entre a França e a ilha dos irmãos Castro.

Na semana passada, o chanceler cubano Bruno Rodríguez se reuniu com Fabius em Paris, na primeira visita do gênero desde 2005. A França tem cerca de 60 empresas atuando em Cuba.

No começo do mês, Cuba aceitou a proposta de diálogo feita em fevereiro pela União Europeia. As relações entre o bloco e a ilha estão congeladas desde o começo dos anos 2000, após a onda de repressão conhecida como Primavera Negra.