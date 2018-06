Chanceler alemã Angela Merkel viajará para local de acidente aéreo

A chanceler alemã Angela Merkel informo que irá até o local onde um avião da Germanwings caiu, nos Alpes franceses, com 150 pessoas a bordo. Ela afirmou que seus pensamentos estão "com essas pessoas que tão repentinamente perderam suas vidas, dentre elas muitos compatriotas".

Merkel disse que viajará para a região na quarta-feira, um dia depois dos ministros de Relações Exteriores e de Transportes de seu país se dirigirem para o local.

Ela pediu que as pessoas não façam especulações sobre as causas do acidente até que a investigação seja concluída. "Ainda não sabemos muito além de escassos detalhes do voo e não deve haver especulações sobre as causas da crise. Tudo será minuciosamente investigado", disse a chanceler a repórteres em Berlim.

A chanceler visitará para uma parte remota dos Alpes no sul da França com Hannelore Kraft, premiê do Estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália, cuja capital é Düsseldorf.

A expectativa é que não existam sobreviventes da queda da aeronave, que fazia a rota Barcelona-Düsseldorf na manhã desta terça-feira.

O rei Felipe, a Espanha, cancelou sua vista de Estado à França após o acidente. O rei reuniu-se com o presidente francês François Hollande nesta terça-feira antes de encerrar a visita. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.