Chanceler anuncia que Franco irá à cúpula do Mercosul O chanceler paraguaio, José Fernández Estigarribia, anunciou ontem que o novo presidente do país, Federico Franco, comparecerá à cúpula do Mercosul, no próximo fim de semana em Mendoza, na Argentina. Chanceleres dos países do grupo do Cone Sul, incluindo o brasileiro Antonio Patriota, vêm coordenado uma estratégia de levar para a cúpula a questão paraguaia, de onde sairia uma decisão de consenso sobre a legitimidade ou não do processo de impeachment que destituiu Fernando Lugo. Antes de reunir-se à noite com a presidente Dilma Rousseff, Patriota declarou ontem, no Rio, que o Brasil reconhece Estados "e não governos" e assegurou que a embaixada em Assunção não seria fechada. / R.S.