Chanceler da Alemanha se reúne com Putin à medida que o tom da crise muda

Katrin Bennhold e Anton Troianovski, The New York Times, O Estado de S.Paulo

Com o Kremlin sinalizando uma abertura para mais diplomacia e a Ucrânia insinuando concessões para evitar a guerra, o chanceler alemão, Olaf Scholz, se encontrou com o presidente russo, Vladimir Putin, nesta terça-feira, 15, em Moscou, tornando-se o mais recente líder ocidental a embarcar nas negociações diplomáticas para desarmar a crise no Leste Europeu.

No discurso de abertura transmitido pela mídia estatal russa, Putin disse a Scholz que uma "parte significativa" da reunião seria focada na Ucrânia e em outros assuntos de segurança europeia.

Leia Também Bolsonaro chega à Rússia destacando retorno das tropas de Putin

A viagem do líder alemão a Moscou - um dia após ter visitado Kiev - ocorre quando o Ministério da Defesa russo comunicou que algumas tropas reunidas em torno da Ucrânia estavam retornando às suas bases, um sinal provisório de que a ameaça de uma iminente invasão russa estava diminuindo. Esperava-se que uma entrevista coletiva conjunta dos dois líderes ocorresse após a reunião.

A visita de Scholz segue o rito de reuniões semelhantes nas últimas semanas do presidente Emmanuel Macron, da França, e de uma série de ministros das Relações Exteriores, todos tentando impedir um confronto armado, já que Putin acumulou forças terrestres e navais em três lados da Ucrânia.

Scholz, que assumiu o cargo há dois meses, demorou a assumir um papel de destaque nos esforços diplomáticos para impedir que a Rússia invadisse a Ucrânia, mas se reuniu com outros líderes ocidentais quase todos os dias na semana passada.

A viagem também é simbólica por ocorrer um dia depois de uma ida a Kiev, onde garantiu ao presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, o apoio da Alemanha diante da agressão russa, embora sem oferecer armas.

Em uma coletiva de imprensa conjunta na segunda-feira, Scholz e Zelenski sugeriram a possibilidade de concessões relacionadas às ambições da Ucrânia de ingressar na Otan, que estão consagradas na constituição do país, mas que autoridades ocidentais dizem que não podem ser cumpridas no futuro próximo. .

Scholz reafirmou o compromisso da Alemanha com o princípio de permitir que cada país escolha suas próprias alianças. Mas ele também disse que a questão não está na mesa no momento e pediu flexibilidade para diminuir a crise atual.

"Não há esferas de interesse na Europa sobre as quais outros Estados possam decidir", disse Scholz. “Mas ainda assim, devemos olhar para a realidade e é isso: há um conflito que queremos diminuir. Essa é a tarefa da hora.”

Scholz disse que a Alemanha está preparada para "sanções muito abrangentes e eficazes" se a Rússia invadir. Mas, como no passado, ele não disse quais seriam – e, em particular, não disse se fecharia o Nord Stream 2, o projeto de gasoduto quase concluído para fornecer gás natural russo à Alemanha.

Analistas observam que Scholz tem pouco conteúdo para oferecer a Putin, mas que a reunião pode revelar se ele está disposto a adotar uma linha mais dura contra Moscou.

“O que as pessoas ainda estão esperando para ouvir é a sentença: se Putin invadir, o Nord Stream 2 está morto”, disse Timothy Garton Ash, professor de história europeia da Universidade de Oxford. “É importante porque é a frase que todo mundo quer ouvir. E é a única maneira de resolver a ambiguidade na posição da Alemanha.”