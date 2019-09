Chanceler discute com Bannon discurso de Bolsonaro na ONU 

Fora da agenda oficial, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, se reuniu nos Estados Unidos com o ex-estrategista de Donald Trump e agitador de uma onda nacionalista de direita, Steve Bannon. O encontro aconteceu na noite de quarta-feira, 11, na residência da embaixada brasileira em Washington, onde o chanceler está hospedado em viagem oficial de trabalho.

Bannon foi convidado para um jantar, no qual também estava presente o atual encarregado de Negócios da Embaixada do Brasil em Washington, o diplomata Nestor Forster. A reunião não constou na previsão de agenda de Araújo disponibilizada previamente pelo Itamaraty. Questionada pela reportagem do Estado, a assessoria do ministro informou que Araújo tivera um “jantar privado”.

Uma das pautas da conversa dos diplomatas brasileiros com o americano foi o discurso do presidente Jair Bolsonaro no próximo dia 24, em Nova York, na abertura da Assembleia-Geral da ONU. A estreia de Bolsonaro na reunião dos 193 países-membros que integram a organização acontecerá em meio aos questionamentos internacionais sobre a política ambiental brasileira e da repercussão no exterior do aumento das queimadas na Amazônia neste ano.

O Palácio do Planalto teme protestos no momento do discurso de Bolsonaro e assessores têm orientado o presidente a moderar suas falas para evitar novos problemas diplomáticos. Até agora, a previsão é que o foco principal do discurso seja a questão ambiental – com defesa da soberania brasileira sobre a Amazônia.

A proximidade de integrantes do governo Bolsonaro com Bannon começou desde a campanha eleitoral, quando o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, se reuniu com o controverso ex-estrategista de Trump. Bannon foi demitido da Casa Branca em 2017 e escanteado pela equipe do presidente americano. Desde então, tenta fomentar pelo mundo uma onda nacionalista e populista de direita.

Em fevereiro, em outra visita de trabalho a Washington, Ernesto esteve com Bannon na casa onde ele mora e trabalha – e que o americano autointitulou como Embaixada Breitbart, em referência ao nome do principal site de notícias da chamada alt-right americana, o qual presidiu. Os dois se reencontraram em março, quando Bolsonaro foi a Washington para o encontro com Trump e reuniu, também em jantar na embaixada, com representantes da direita americana.

Bannon esteve por trás da eleição de Trump e do site Breibart, de plataforma de extrema direta, anti-imigração e de supremacia branca. Também foi conselheiro da Cambridge Analytica, consultoria acusada de fornecer dados de milhões de usuários do Facebook para prejudicar Hillary Clinton em 2016.