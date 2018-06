Chanceler do Irã cancela reunião com Catherine Ashton O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, cancelou uma reunião programada para esta segunda-feira com a chefe de política externa da União Europeia, Catherine Ashton, informou a agência de notícias oficial do Irã, Fars, nesta segunda-feira. Zarif lidera a equipe iraniana de negociação sobre o programa nuclear do país. A Fars atribuiu o cancelamento a reuniões realizadas por Catherine com ativistas da oposição durante a sua visita ao Irã este mês.