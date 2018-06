Chanceler é acusado de ligação com Operação Condor

A acusação veio à tona há quatro dias na imprensa alternativa do Paraguai, quando Loizaga foi confirmado ministro das Relações Exteriores pelo presidente Horácio Cartes, pouco antes de sua posse. De acordo com o documento, o hoje chanceler, então funcionário do Ministério das Relações Exteriores, era da Confederação Anticomunista da América Latina (CAL), entidade semiclandestina ligada à Liga Anticomunista Mundial (WALC, na sigla em inglês).

Loizaga nega que tenha qualquer envolvimento com a Operação Condor. Ao ser questionado, riu. "Queria saber que operações. Eu não era militar, não era polícia, era funcionário da chancelaria. Não tenho nada que ver com isso, absolutamente", disse. O chanceler afirmou não saber a razão dessas acusações, mas se especula terem surgido por ele ser do Partido Colorado.

"Não sei o porquê, mas tampouco me importa, pois (se tivesse participado) não estaria aqui. Estaria morto", disse. Questionado se havia apoiado o combate ao comunismo ou assinado documentos, negou. "Não que eu saiba. Comecei na chancelaria em 1967, em plena Guerra Fria. Mas nunca participei em nenhuma questão".

Iniciada no sudeste asiático, a WALC tinha como presidente Chiang Kai-shek, o nacionalista chinês derrotado por Mao Tsé-tung, e recebia recursos de Taiwan. A versão latino-americana, de acordo com os documentos da CVJ, foi fundada em 1972 e tinha representantes não apenas do Paraguai, mas de Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, Bolívia, Guatemala, El Salvador e exilados cubanos.

Loizaga seria um dos participantes da CAL por meio da juventude do Partido Colorado e teria preparado, com mais cinco membros, uma ata para o XII Congresso Anticomunista Latino-Americano. Entre outras coisas, o grupo definiu a atualização da biografia do então ditador Alfredo Stroessner em português e inglês.

De acordo com a CVJ - que funcionou entre 2004 e 2008 e produziu um relatório de 368 páginas, além de uma lista de 178 recomendações -, a CAL assessorou militares da região na Operação Condor. "A CAL e sua organização irmã, o capítulo paraguaio da Liga Mundial Anticomunista, desenvolveram um extenso trabalho durante as duas etapas da Operação Condor", diz o relatório. / L.P.