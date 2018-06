Chanceler francês nega armas para rebeldes na Síria

A oposição síria está dividida após um ano desde o levante contra o regime do presidente do país, Bashar Assad, e esforços diplomáticos para encerrar o conflito, que já provocou a morte de pelo menos 7.500 pessoas, parecem estar estagnados. As forças rebeldes estão pedindo por mais armas após sofrerem derrotas impostas pelas tropas do governo.

A França apoia a oposição contra Assad e pressiona pela saída do presidente do poder, mas está cautelosa quanto a se envolver em um novo conflito após seu papel de liderança nos ataques aéreos realizados pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na Líbia. As informações são da Associated Press.