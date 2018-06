Chanceler iraniano chama Netanyahu de 'mentiroso'

Os comentários feitos pelo chanceler iraniano em Nova York foram transmitidos pela televisão estatal de seu país horas antes de Netanyahu discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas.

Ontem, Netanyahu pediu ao presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que mantivesse as sanções contra Teerã e inclusive as endureça se os iranianos avançarem com seu programa nuclear enquanto negociam com Washington e outras potências.

"Essa é a natureza dele: mentir", acusou o chanceler iraniano. "Há 22 anos, o regime, Israel, diz que o Irã terá armas nucleares em seis meses", observou Zarif. "A continuidade desse jogo, de fato, baseia-se na mentira, na trapaça, na incitação e no assédio."

Ainda segundo ele, Netanyahu é no momento "o indivíduo mais isolado" em toda a ONU. Fonte: Associated Press.