Chanceler iraniano se reunirá com autoridade da UE

Segundo a fonte, as seis potências que negociam com o Irã o programa nuclear do país do Oriente Médio estavam prontas para trabalhar com a equipe iraniana responsável pelo assunto assim que ela foi nomeada. O porta-voz de Ashton ressaltou a necessidade de negociações substanciais que levem a resultados concretos e rápidos na questão nuclear.

Autoridades ocidentais dizem que esperam retomar as negociações nucleares em setembro. As informações são da Dow Jones Newswires.