Chanceler russo diz que guerra não terá vencedor O chanceler russo, Sergei Lavrov, afirmou ontem que nenhum lado vencerá a guerra civil na Síria, e China e Rússia seriam incapazes de persuadir Bashar Assad a desistir. No início do mês, o enviado do Kremlin ao Oriente Médio disse que os rebeldes podem derrotar Assad e a Rússia, aliada do regime, está se preparando para tirar cidadãos do país. Lavrov declarou ainda que as armas químicas estão "sob controle".